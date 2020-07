MotoGP, Quartararo domina in Andalusia. Vinales 2° davanti a Rossi (Di domenica 26 luglio 2020) Fabio Quartararo vince anche il secondo GP di Andalusia a Jerez: Vinales riesce a sopravanzare un ottimo Rossi nel finale. Sfortunati Bagnaia e Morbidelli Un dominio dalla prima all’ultima curva. Fabio Quartararo concede il bis e vince il secondo Gran Premio stagionale della MotoGP a Jerez. Il pilota della Petronas sale a quota 50 punti e fa il vuoto alle proprie spalle anche in classifica generale. Se il francese ha fatto il vuoto per 25 giri, dietro è stata una grande bagarre per gli altri due posti del podio. Il 2° posto se lo aggiudica Maverick Vinales che – nel finale – riesce a sopravanzare un Valentino Rossi apparso come ai tempi migliori, il quale si arrende soltanto all’usura della gomma nel finale, ma porta a ... Leggi su zon

