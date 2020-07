Migranti, oltre 100 persone in fuga dal Cara di Caltanisetta (Di domenica 26 luglio 2020) Un centinaio di Migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I Carabinieri ne avrebbero intercettati tre. Decine di militari dell'Arma e agenti della polizia sono impegnati nelle ricerche dei profughi. In tutto nel centro c'erano 350 persone. Leggi su tg24.sky

RaffaeleFitto : A #Restinco oltre 30 #migranti scappano dal Cara dove erano in quarantena. Viene messa a rischio la salute dei pugl… - LegaSalvini : SBARCHI A RAFFICA A LAMPEDUSA: OLTRE 550 MIGRANTI IN 24 ORE - SkyTG24 : Migranti, continuano gli sbarchi a Lampedusa: in 48 ore oltre 500 persone arrivate - Noliberal : RT @Twittau1: Bene. Un #GovernodellaVergogna che tutela gli italiani mandando l'esercito con i mitra sulle spiagge a vessarci e nel contem… - FrancescoTafan2 : MA A COSA SERVONO I CARA ?Oltre 100 migranti in fuga dal Cara di Caltanissetta -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti oltre Sant'Antioco, sbarcati 12 migranti Sono oltre 500 dall'inizio dell'anno L'Unione Sarda.it Migranti: oltre 100 in fuga dal Cara Caltanissetta

CALTANISSETTA. Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati tre. Decine di militari dell'Arma e agenti d ...

Flash mob contro stop Campo Roja

(ANSA) – VENTIMIGLIA, 26 LUG – Oltre cento attivisti appartenenti a diverse realtà associative imperiesi hanno partecipato a un flash mob contro la chiusura del campo Roya di Ventimiglia, che da tempo ...

CALTANISSETTA. Un centinaio di migranti ospiti del Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta, sono fuggiti dal centro. I carabinieri ne avrebbero intercettati tre. Decine di militari dell'Arma e agenti d ...(ANSA) – VENTIMIGLIA, 26 LUG – Oltre cento attivisti appartenenti a diverse realtà associative imperiesi hanno partecipato a un flash mob contro la chiusura del campo Roya di Ventimiglia, che da tempo ...