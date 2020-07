Magomed Ismailov vince per KO tecnico. (Di domenica 26 luglio 2020) Magomed Ismailov colleziona la sua 16-ma vittoria Il combattente russo di MMA Magomed Ismailov ha sconfitto il suo connazionale Alexander Emelianenko nel campionato assoluto Akhmat (ASA) 107 torneo di arti marziali miste di Sochi. Ismailov, 34 anni, ha ora il record di 16 vittorie, due sconfitte e un pareggio. Emelianenko, 38 anni, ha 28 vittorie, otto sconfitte e un pareggio. Una vittoria speciale Durante la conferenza stampa post-combattimento, Ismailov ha detto che questa vittoria è stata “speciale” per lui. “Ho seguito la carriera di Alexander fin dall’inizio. È un combattente speciale per me, e questa è una vittoria speciale”, ha detto Ismailov. Ha aggiunto di essere aperto all’idea di una ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Magomed Ismailov