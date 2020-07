La polemica continua: per J.K. Rowling siamo sull’orlo di uno «scandalo medico» sulle questioni transgend (Di domenica 26 luglio 2020) J.K. Rowling manda messaggi tutt’altro che sibillini e annuncia su Twitter che i minuti sono contati: a breve infatti scoppierà a suo dire «uno scandalo che coinvolgerà il mondo della medicina sulle cliniche di identità del sistema sanitario nazionale». La mamma di Harry Potter nelle settimane scorse aveva già sollevato un discreto polverone dovuto alle sue dichiarazioni sul mondo trans. Nonostante le frasi siano state etichettate come transfobiche, la scrittrice ha rispedito al mittente le accuse. July 25, 2020 «Da quando ho parlato della teoria dell’identità di genere, ho ricevuto migliaia di e-mail – più di quanto abbia mai avuto su un singolo argomento», ha twittato. «Molte provengono da professionisti che lavorano in medicina, ... Leggi su open.online

jhon_frenc56 : @ksnt63 SE CONTINUA ANCORA SU QUESTA POLEMICA SU CASALINO LA RIBLOCCO ANCORA............ PER LA TERZA VOLTA ANCORA BUONA SERATA - xswagmasta : Giusto così, ci fai il meme e ridi. Non deve essere tutto una polemica continua - palamfranc : Interrogazione parlamentare in merito alla sfilata Dior svoltasi a Lecce: ma non avete null’altro a cui pensare?In… - lucietta92 : RT @__discreetastem: Ma vi pagano per vivere in una continua polemica? Ma che due coglioni! - cantiniere72 : @ClaudioCrosara @fattoquotidiano Appunto già scontato,anche questa polemica continua contro una ministra che vi met… -

Ultime Notizie dalla rete : polemica continua La polemica continua: per J.K. Rowling siamo sull’orlo di uno «scandalo medico» sulle questioni transgender Open Giorgio Manenti: "Non attacco Sirius, ma non ho mai creduto alla storia con Gemma"

Se è vero che la storia tra Gemma e Sirius ha fatto compagnia a tutti i fan della trasmissione "Uomini e Donne" durante tutto il lockdown, è anche vero che il grande amore di Gemma, che tutta la gente ...

Il Recovery Fund ha condizionalità più onerose del Mes

Fra i tanti modi per farsi male da soli, quello del Mes sembra rappresentare un caso di scuola. È già disponibile a un tasso d’interesse prossimo allo zero, inferiore a quello dello European Recovery ...

Se è vero che la storia tra Gemma e Sirius ha fatto compagnia a tutti i fan della trasmissione "Uomini e Donne" durante tutto il lockdown, è anche vero che il grande amore di Gemma, che tutta la gente ...Fra i tanti modi per farsi male da soli, quello del Mes sembra rappresentare un caso di scuola. È già disponibile a un tasso d’interesse prossimo allo zero, inferiore a quello dello European Recovery ...