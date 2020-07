Juventus-Sampdoria, Ferrero non ci sta: “Non siamo vittime sacrificali, vogliamo fare l’impresa” (Di domenica 26 luglio 2020) Massimo Ferrero senza filtri.Serie A, cresce l’attesa per Juventus-Sampdoria: le probabili formazioni. Le scelte di Sarri e RanieriNella serata odierna la Sampdoria affronterà in trasferta la Juventus di Maurizio Sarri alla quale serve una vittoria per festeggiare il nono scudetto di fila. I bianconeri al momento si ritrovano con 4 punti di vantaggio sull'Inter che sabato ha superato 3-0 in trasferta il Genoa, di conseguenza serviranno tre punti per archiviare la pratica Scudetto. Il presidente della compagine ligure, Massimo Ferrero, promette comunque battaglia nel corso di un'intervista rilasciata a Libero.VIDEO Juventus-Sampdoria, Mauro Icardi sbanca lo Stadium: accadde nella stagione 2012-13. Le immagini"Non siamo la ... Leggi su mediagol

