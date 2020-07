Grazie a tutti, prossimo appuntamento 4 ottobre (Di domenica 26 luglio 2020) Si chiude con lo Spazio Rousseau dedicato alle idee ribelli il Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle Idee che questo weekend ci ha riunito in rete: due giorni, 32 sessioni parallele, 126 speaker e 250 ore di attività che hanno messo in connessione ministri, parlamentari, sindaci, consiglieri regionali e comunali, team del futuro, esperti, attivisti e cittadini. Per far emergere le idee ribelli che possono rendere straordinario il nostro Paese e che non trovano libero sfogo altrove. Una due giorni densa di lavori e risultati. Lo Spazio Temi ha individuato 60 azioni proposte da portavoce, cittadini e attivisti per disegnare il futuro dell’Italia dopo il Coronavirus. Mentre lo Spazio Internazionale ha prodotto con il coordinamento dei nostri portavoce in Europa 51 proposte dei cittadini per la Conferenza sul Futuro dell’Europa. Lo Spazio Territori ha creato ... Leggi su ilblogdellestelle

GiuseppeConteIT : Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini italiani. È anche grazie a voi, a tutti voi, che l’Italia è stata… - matteosalvinimi : Grazie di cuore per il sostegno a tutti coloro che stanno twittando #iostoconSalvini, siete fantastici. - team_world : [2/2] Siamo tornati in un posto che ci accomuna tutti, che ci lega oggi, domani e finché ne avremo memoria. Un post… - SempreSperare : @MauroLeonardi3 Per la mia intenzione, Signore io spero e credo che tutto puoi, aiuta e guidala nel suo cammino. ??… - Deianir17128382 : @mimmamax @laterza_vito @DaniloToninelli Vivi grazie ai medici e a tutti gli operatori sanitari che si sono fatti t… -