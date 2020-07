Giorgio Manenti: "Non attacco Sirius, ma non ho mai creduto alla storia con Gemma" - (Di domenica 26 luglio 2020) Roberta Damiata Alcune dichiarazioni di Giorgio Manenti hanno creato molta curiosità tra gli ammiratori dell’ex coppia d’oro di “Uomini e Donne”. Ma cosa c’è sotto? A raccontarlo in questa nostra intervista è proprio Giorgio Manenti Se è vero che la storia tra Gemma e Sirius ha fatto compagnia a tutti i fan della trasmissione "Uomini e Donne" durante tutto il lockdown, è anche vero che il grande amore di Gemma, che tutta la gente ricorda è quello con Giorgio Manenti. Il Gabbiano, così lo definiva Gemma, che per trre anni, ha fatto battere sia il suo cuore, ma anche quello di milioni di persone incollati ... Leggi su ilgiornale

