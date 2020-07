Gazzetta - Napoli ha in mano il 'sì' di Boga: ora c'è da convincere il Sassuolo a cederlo (Di domenica 26 luglio 2020) Non solo Victor Osimhen, colpo ormai imminente. Per l'attacco il Napoli ha puntato forte anche Jeremie Boga, esterno del Sassuolo, per coprire il buco in organico che lascerà José Maria Callejon. Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #NapoliSassuolo 2-0: decide Hysaj, quattro gol annullati agli emiliani - Gazzetta_it : #Napoli #Gattuso: 'Nel primo tempo dovevamo segnare 2-3 gol. Serve più veleno' - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Sassuolo 1-0, rete di Hysaj E. (NAP) - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: #Osimhen, siamo allo scambio dei contratti, ma quelli del #Napoli sono complessi Secondo la Gazzetta dello Sport manca poco… - news24_napoli : Gazzetta – Napoli-Boga, c’è il sì totale del calciatore… -