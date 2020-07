Esodo e cantieri: calvario sulle autostrade Lockdown finito ma è impossibile ripartire (Di domenica 26 luglio 2020) Maxi code bloccano turismo e merci. Ieri di nuovo caos in Liguria. Traffico in tilt anche sull'Adriatica e sulla Firenze-Bologna. Polemica per la mancata programmazione dei lavori, concentrata nel ... Leggi su quotidiano

Ma l’ossessione restano i lavori. Decine e decine di tratte interessate, per ora fino al 6 settembre. "La presenza di cantieri, finalizzati alla messa in sicurezza di viadotti e gallerie, lungo A10, ...

Maxi esodo per le vacanze: l’8 agosto sarà da bollino nero

Il weekend fra il 7 e il 9 agosto sarà da "bollino nero" sulle strade e autostrade italiane, in vista del primo maxi esodo estivo dei vacanzieri. Viabilità Italia ha messo a punto il calendario delle ...

