Dramma ad Ercolano: bimba di 11 anni muore annegata in piscina (Di domenica 26 luglio 2020) Una bimba di appena 11 anni è annegata nella piscina di un complesso turistico nei pressi di Ercolano. Il Dramma si è consumato intorno alle 19.30 di domenica, inutili i disperati tentativi di rianimarla da parte dei soccorritori, la piccola non ce l’ha fatta; sul caso indagano i carabinieri. bimba di 11 anni annega in piscina La bambina si trovava in vacanza con i genitori presso l’hotel Punta quattro venti, sito in via Marittima ad Ercolano. Stava giocando in piscina quando si è consumato il Dramma per cause ancora in accertamento. Stando alle prime ricostruzioni, la bambina stava giocando davanti ai suoi genitori quando sarebbe ... Leggi su thesocialpost

