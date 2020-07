Dall’Inghilterra: “Manchester City-Real Mardrid non è a rischio” (Di domenica 26 luglio 2020) A quanto sembra, le fasi a eliminazione diretta della Champions League, già interrotte dalla pandemia di Covid-19, non dovrebbero subire ulteriori intoppi. Ieri si era diffusa la notizia che il Regno Unito avrebbe istituito un periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni per tutti i viaggiatori che arrivavano dalla Spagna, mettendo così a rischio lo svolgimento del ritorno degli ottavi fra Manchester City e Real Madrid, in programma il 7 agosto a Manchester. Secondo la stampa britannica, però, il ministro della Cultura manterrà l’eccezione che consentirà di evitare la quarantena quando si tratta di eventi sportivi. Leggi su sportface

