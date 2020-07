Berlusconi e la grande truffa a suoi danni. Spunta "la prova della bugia": il documento inedito sulla sentenza Mediaset (Di domenica 26 luglio 2020) Un imbroglio documentato. Non è vero che la prescrizione del reato contro Silvio Berlusconi, nel famigerato processo dei diritti tv Mediaset, sarebbe dovuta scattare il primo agosto 2013 come invece ci hanno fatto credere e scrivere per sette anni. E adesso c'è la prova della bugia. Almeno stando a quanto scrive la Corte d'Appello di Milano in un documento inviato alla cancelleria della Cassazione, il 5 luglio 2013. documento fino a oggi rimasto ignoto, soprattutto alla difesa del Cavaliere. Che è quello che più conta in tutta la storia. Non c'era nessuna urgenza di processare l'ex premier davanti alla sezione feriale appositamente istruita, e che lo ha poi condannato estromettendolo dal Parlamento e dalla politica attiva. ... Leggi su liberoquotidiano

Berlusconi, nessun aiuto a Conte e una certezza “Non arriverà al 2023”

Il leader di Forza Italia: sì al Mes, stop allo stato d’emergenza, lo scostamento di bilancio ed altri temi in un’intervista a Berlusconi. Silvio Berlusconi in un’intervista ha dichiarato che voterebb ...

