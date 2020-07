Xavi: “Ho il Covid. Fortunatamente mi sento bene. Ci vediamo presto in campo” (Di sabato 25 luglio 2020) L’ex centrocampista del Barcellona, Xavi, ha annunciato su Twitter di essere risultato positivo al coronavirus. “Pochi giorni fa sono risultato positivo al test Covid”. Oggi Xavi allena l’Al Sadd. Non potrà essere presente ai prossimi impegni della squadra. Verrà sostituito da David Prats. “Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto chiaro. Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto ansioso di tornare alla mia routine quotidiana e di lavorare. Statemi bene e ci vediamo presto in campo”. L'articolo Xavi: “Ho il Covid. Fortunatamente mi ... Leggi su ilnapolista

