Virus, allarme contagi dai Balcani. Zaia e Fedriga: 'Esercito per blindare i confini' (Di sabato 25 luglio 2020) e , governatore del e del , alleati sul fronte della guerra al coronaVirus e della minaccia che arriva dall'estero. 'Serve uno Schengen sanitario, con libero transito delle merci ma controlli rigorosi ... Leggi su leggo

LaStampa : Allarme Francia: “Circolazione del virus in netto aumento”. 1.130 casi in 24 ore - lunarossa31 : Virus%2C Zaia e Fedriga: %C2%ABEsercito per blindare i confini%C2%BB. Allarme contagi dai Balcani - KenSharo : New post (Virus, Zaia e Fedriga: «Esercito per blindare i confini». Allarme contagi dai Balcani) has been published… - Roberta_Bucci : RT @ilmessaggeroit: Virus, allarme dei pediatri del Lazio: «Ci vietano di fare i tamponi ai bimbi, in autunno si rischia il collasso» https… - Notiziedi_it : Virus, Zaia e Fedriga: «Esercito per blindare i confini». Allarme contagi dai Balcani -