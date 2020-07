Tragedia in Casa, Bimbo di 3 Anni Trova Pistola e si Spara Accidentalmente in Testa (Di sabato 25 luglio 2020) Il piccolo Liam è morto dopo circa un’ora all’ospedale, in Casa erano presenti adulti e nessuno di loro si è reso conto di nulla fino al momento della Tragedia. Si Trovava a Casa in compagnia della madre e di altri adulti, ma nessuno di loro si è reso conto che aveva preso la Pistola fino a quando non ha fatto partire il colpo che lo ha condannato. Succede a Columbia, in Carolina del Sud, dove il piccolo Liam Myers di soli 3 Anni avrebbe perso la vita giovedì a causa di un incidente domestico con arma da fuoco. Una volta giunto in ospedale i medici hanno fatto di tutto per salvarlo ma la ferita al cranio era troppo grave, un’ora più tardi è deceduto. Non è chiaro come abbia fatto il piccolo a non essere stato ... Leggi su youreduaction

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Casa Tragedia in Vallesina, donna trovata morta in casa: il decesso da almeno due giorni Centropagina Treviso, litiga con il vicino per un parcheggio e cade a terra: 80enne muore in ospedale

Una lite tra ex vicini di casa è finita in tragedia a Villorba, nella provincia di Treviso. Un uomo di 80 anni ha perso la vita. Si tratta di Giovanni Cagno, noto ex commerciante del posto. Secondo qu ...

Bimba di un anno sbranata e uccisa dal pitbull dei nonni nel giardino di casa

Una bimba di 1 anno è stata aggredita e sbranata dal pitbull di famiglia. E’ accaduto negli Stati Uniti, a Rhode Island. Una bambina di appena 15 mesi è stata aggredita e sbranata dal pitbull di famig ...

