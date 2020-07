Tra Messi e dialetto calabrese: è Gattuso show davanti ai microfoni (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È Gattuso show nel post gara di Napoli-Sassuolo. Dopo le domande “di rito”, immancabile arriva anche il riferimento al Barcellona, reo di presentarsi al match di ritorno contro gli azzurri in uno stato di forma non proprio ideale. Ma il tecnico del Napoli dice la sua prima parlando di Messi, poi esibendosi in dialetto calabrese, scatenando l’ilarità di tutti. “Il problema è che hanno uno che prende palla, ne salta dieci e la butta dentro… ripeto una battuta che già ho detto, Nuj siam a mur a mur co spital a nu pass do camposant”, ha concluso l’allenatore azzurro davanti alle telecamere di DAZN. L'articolo Tra Messi e dialetto ... Leggi su anteprima24

