The Flash, Riverdale e le altre serie Warner girate a Vancouver torneranno a girare a fine agosto? (Di sabato 25 luglio 2020) Le serie Warner Bros girate a Vancouver, come The Flash e Riverdale, potrebbero tornare in produzione tra fine agosto e i primi di settembre. Killing Eve 4 rinviata. La ripartenza delle produzioni delle serie tv è ancora un argomento attualissimo, se consideriamo che da circa sei settimane i sindacati di settori hanno rilasciato delle linee guida per la ripresa in sicurezza, che però richiede un accordo ulteriore con le case di produzione che pare dovrebbe arrivare presto. Intanto però Warner Bros, anticipa i tempi e ha inviato il preavviso di 30 giorni agli attori delle serie prodotte a Vancouver in Canada, tra queste: The Flash, ... Leggi su dituttounpop

Le serie Warner Bros girate a Vancouver, come The Flash e Riverdale, potrebbero tornare in produzione tra fine agosto e i primi di settembre. Killing Eve 4 rinviata. La ripartenza delle produzioni del ...

Negli Stati Uniti, Markit Economics reso noto che la stima flash dell'Indice IHS PMI Manifatturiero di luglio si è attestata a 51,3 punti dai 49,8 punti di giugno, sul livello più alto da 6 mesi. Le ...

