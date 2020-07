Sfregamento interno coscia: ecco un rimedio valido per questo spiacevole inconveniente! (Di sabato 25 luglio 2020) Sfregamento interno coscia ecco come porvi rimedio. Durante le giornate più calde le vostre gambe si sfregano provocando irritazione all’interno cosce? ecco alcuni rimedi per poter risolvere questo problema. Pantaloni da mettere sotto i vestiti e le gonne Uno dei rimedi contro lo Sfregamento delle gambe molto utilizzato anche dalle più famose celebrità del mondo femminile, sono i pantaloncini da mettere sotto gli abiti e le gonne. Sono perfette per prevenire le irritazioni ed è possibile trovarle anche più eleganti. Bande antiSfregamento o autoreggenti Perfette per chi soffre per questo problema, ci sono delle bande antiSfregamento o degli ... Leggi su pianetadonne.blog

Un problema che accomuna moltissime donne durante l’estate? Lo sfregamento cosce. Che siate più o meno magre l’interno cosce è una parte del corpo molto delicata e chi non ha il famigerato thigh gap s ...

Estate tempo di gonne, abiti freschi a maniche corte e pantaloncini. E tempo anche di irritazioni da sfregamento. Le più magre, quelle che hanno il thigh gap, lo spazio fra le cosce, forse non hanno m ...

