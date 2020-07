Ponza d’Autore | ora l’intervista a Zaia Poi “I soliti disaccordi” | Gomez dialoga con Giuli | Nuzzi e Piccinini Segui la diretta

Ponza d’Autore, ora l’intervista a Zaia. Poi “I soliti (dis)accordi”: Gomez dialoga con Giuli, Nuzzi e Piccinini. Segui la diretta (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente del Veneto, Luza Zaia, è l’intervista della seconda serata di Ponza d’Autore. Il governatore dialoga con Alessadro Giuli. Segue il dibattito “Il soliti (dis)accordi”, con il direttore del Fattoquotidiano.it, Peter Gomez, Gianluigi Nuzzi, Francesco Piccinini e Giuli. L'articolo Ponza d’Autore, ora l’intervista a Zaia. Poi “I soliti (dis)accordi”: Gomez dialoga con Giuli, Nuzzi e Piccinini. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

