Nazismo, condannato a due anni l’ex guardia dei lager (Di sabato 25 luglio 2020) condannato a due anni Bruno Dey, ex guardia dei lager nazista. All’epoca dei fatti era ancora minorenne. AMBURGO (GERMANIA) – condannato a due anni Bruno Dey, ex guardia dei lager nazista. La sentenza è stata emessa dal Tribunale minorile di Amburgo visto che, all’epoca dei fatti, l’uomo era solo 17enne. I giudici gli hanno riconosciuto la complicità in 5.230 omicidi. Non andrà in carcere per l’età avanzata, ma la decisione dei giudici sembra essere un chiaro messaggio al mondo: la memoria è importante e non va dimenticata. Processo a porte chiuse Per l’emergenza coronavirus il processo si è svolto a porte chiuse con l’imputato che, al suo arrivo, si è ... Leggi su newsmondo

