MotoGp Jerez, le qualifiche in diretta dalle 14.10. Segui la Moto 3 live (Di sabato 25 luglio 2020) MotoGp : dopo che ieri nella seconda sessione di prove libere è stato il giapponese Nakagami sulla Honda LCR il più veloce, secondo Zarco su Ducati e terzo Pol Espargaro su Ktm con i migliori tempi ... Leggi su quotidiano

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : ?? Show tra fratelli in diretta su Sky, dopo le #FP2 a Jerez! @ValeYellow46 intervista @Luca_Marini_97, che a sua v… - SkySportMotoGP : 'Fatti passi avanti, moto più veloce' ? Le parole di @ValeYellow46 dopo le libere del venerdì a Jerez ???? ? ??… - aquila7630 : #MotoGP: Presentazione e dove vedere le qualifiche del GP di #Andalusia. #25luglio - GragSchildkrote : RT @SkySportMotoGP: 'Fatti passi avanti, moto più veloce' ? Le parole di @ValeYellow46 dopo le libere del venerdì a Jerez ???? ? ?? @MotoGP #… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Jerez

In attesa di vivere la diretta MotoGp di oggi, ricordiamo dunque che Jerez è la prima delle località scelte per fare doppietta di corse nel calendario del Motomondiale 2020, inevitabilmente molto cond ...(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Marc Marquez parteciperà anche alle quarte libere, quelle che precedono le qualifiche in vista del motogp di Andalusia, in programma domani sul circuito di Jerez de la Frontera ...