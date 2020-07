MotoGp Gp Andalusia, Dovizioso: “Podio difficile, ma dobbiamo portare a casa il massimo” (Di sabato 25 luglio 2020) “Il podio partendo quattordicesimo diventa complicato, non bisogna pensare che è impossibile sennò non partiremmo con la carica giusta. Però è un po’ tosta”. Queste le parole di Andrea Dovizioso al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia, seconda tappa del Mondiale di MotoGp che si disputerà domani sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota della Ducati partirà dalla quattordicesima piazza. “Ma sinceramente podio o non podio, l’importante è cercare di sistemare le cose – ha aggiunto Dovizioso ai microfoni di SkySport – stiamo lavorando sui dettagli in maniera diversa rispetto agli ultimi anni, è una situazione un po’ particolare qui a Jerez però alla fine ci rimane il warm-up. Domani ... Leggi su sportface

