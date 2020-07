Marani: «L’uscita di Conte sui calendari è sbagliata e poco rispettosa nei confronti di Marotta» (Di sabato 25 luglio 2020) Matteo Marani ha parlato negli studi di Sky Sport durante il pre partita di Genoa-Inter: queste le sue parole Matteo Marani ha parlato durante il pre partita di Genoa-Inter: queste le parole del noto giornalista a Sky. INTER – «Se l’Inter usa il trequartista, come ormai sta facendo da diverse partite, Conte cerca per i due della linea mediana due mediani, non un vero regista come Marcelo Brozovic. Conte deve perfezionarsi dal punto di vista della comunicazione; non andare a otto, se resta a sette e mezzo è perfetto. L’uscita sul calendario, per dire, è stata poco rispettosa nei confronti di Beppe Marotta. Poi per me l’Inter ha tutto per vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Marani L’uscita Diego Marani: «I libri sono essenziali per comprenderci tra europei» Corriere della Sera