Inps: dal 1 ottobre non saranno rilasciati Pin, occorre munirsi dello Spid (Di sabato 25 luglio 2020) Al fine di consentire il passaggio graduale dell’utenza verso le credenziali Spid, garantendo la continuità della possibilità di accesso ai servizi dell’Istituto, lo switch-off dal Pin allo Spid sarà preceduto da una fase transitoria, che avrà inizio il 1° ottobre 2020 Leggi su firenzepost

Mov5Stelle : Il #Redditodiemergenza è uno strumento fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, inserito nel #decretoRilancio. I… - Mov5Stelle : Per sostenere le famiglie dopo la crisi causata dal coronavirus, ci siamo battuti per l'introduzione del… - INPS_it : #InpsComunica lo switch-off del #PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale #SPID a partire dal 1… - AlexAtipup : @Meinkaiser93 @LuigiCorbo3 @Theimmigrant84 Ancora insisti? La tua e la mia pensione e quella di tutte le generazion… - LeporaleAntonia : RT @INPS_it: #InpsComunica Switch-off del #PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale #SPID: dal 1° ottobre 2020 non sarà… -