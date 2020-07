Il coronavirus viaggia in pullman: nessun controllo su chi arriva dall'estero a Tiburtina (Di sabato 25 luglio 2020) Sono i giorni delle vacanze ma anche dei rientri in Italia dall'estero, ad esempio dei tanti lavoratori stagionali pronti a partire da Bucarest per riprendere a lavorare qui. Ma se chi viaggia in aereo o treno viene sottoposto obbligatoriamente ai controlli sanitari sia in entrata sia in uscita da aeroporti e stazioni, lo stesso non accade a Tiburtina, dove ogni giorno arrivano pullman provenienti da tutta Europa. Nell'"hub" della Capitale i test della temperatura vengono fatti solo a chi entra nella stazione dei pullman, non a chi è appena arrivato dall'estero. E potrebbe essere inefficace il provvedimento deciso dal ministro Speranza, che ha imposto la quarantena di 15 giorni per chi ha soggiornato in Romania ... Leggi su iltempo

