Genoa-Inter, ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di sabato 25 luglio 2020) Genoa (3-5-2): Perin; Zapata, Romero, Goldaniga; Ankersen, Rovella, Behrami, Jagiello, Criscito; Favilli, Pinamonti. All.: Nicola. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Brozovic, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro. All.: Conte. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'Inter e della Serie A. Leggi su 90min

