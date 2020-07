Fu colpo di Stato? 25 luglio 1943: un dramma in due atti (Di sabato 25 luglio 2020) Roma, 25 lug – Il periodo di tempo compreso tra le ore 17.00 del 24 luglio 1943 (avvio della seduta del Gran Consiglio del fascismo che avrebbe approvato l’ordine del giorno Grandi) e le 17.30 del successivo 25 (arresto di Mussolini su ordine di re Vittorio Emanuele III) rappresenta un momento chiave della storia italiana a tutti noto, ma al tempo stesso ricordato, nell’uso post-bellico della memoria, con imbarazzo e reticenza. Il perché è presto detto: il cosiddetto “25 luglio” segnò la caduta, con Mussolini, del fascismo-regime (per prendere a prestito l’etichetta defeliciana) e in quell’epilogo l’antifascismo, da cui sarebbe rampollato il resistenzialismo successivo, non ebbe parte alcuna. A dare il là al collasso del regime, con un atto che il re fu abile a ... Leggi su ilprimatonazionale

