Fenne Lily – ‘Berlin’ il nuovo singolo (Di sabato 25 luglio 2020) La cantautrice di Bristol, Fenne Lily parla della solitudine nel suo nuovo ed intimo singolo intitolato “Berlin“, brano che farà parte del suo nuovo album in uscita a settembre. Intima e delicata così si può definire Fenne Lily, la giovane artista che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Berlin”, brano che farà parte del nuovo album “Breach” che uscirà il prossimo 18 settembre. “Berlin” è una canzone morbida e confortante. Delicate melodie folk infuse aprono la strada alla voce meravigliosa di Fenne che ondeggia in una brezza malinconica, mentre le chitarre creano un’atmosfera accogliente. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

