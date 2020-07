Crotone, Vrenna: “Serie A motivo d’orgoglio. A Bernardeschi dico di scegliere Napoli” (Di sabato 25 luglio 2020) Gianni Vrenna, presidente le neopromosso Crotone ha parlato del ritorno nella massima serie dei suoi: “Essere tornati in A è per noi motivo d’orgoglio. Con il Benevento restituiamo due squadre del Sud alla massima serie e mi auguro sia un inizio radioso per le squadre del Meridione”. Le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Noi ed il Benevento abbiamo fatto bene grazie alla programmazione. Operazioni con il Napoli? Ben vengano per allestire una squadra competitiva che possa far bene contro i colossi del calcio italiano, ma non ho ancora sentito De Laurentiis”. Dopo aver parlato della possibilità di prendere Luperto, Vrenna ha dato un consiglio a Federico Bernardeschi: “Caro ... Leggi su sportface

MomentiCalcio : #Crotone, il Presidente #Vrenna già pensa al mercato: #Luperto è il primo obiettivo - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CROTONE – Vrenna: 'Non ho sentito De Laurentiis, vedremo se c’è la possibilità di fare qualche operazione con il Napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CROTONE – Vrenna: 'Non ho sentito De Laurentiis, vedremo se c’è la possibilità di fare qualche operazione con il Napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE – Vrenna: 'Non ho sentito De Laurentiis, vedremo se c’è la possibilità di fare qualche operazione con il Napoli… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CROTONE – Vrenna: 'Non ho sentito De Laurentiis, vedremo se c’è la possibilità di fare qualche operazione con il Napoli… -