Creatività come morale, una Milano in stile Cesare Colombo (Di domenica 26 luglio 2020) Una Milano piena di pudore, dall’aria nebbiosa e dai colori smorzati. Una Milano dove le persone non hanno tempo né testa per mettersi in posa, ma camminano rapide su quei selciati perennemente umidi. Comincia così la bella mostra che il Castello Sforzesco ha voluto dedicare a Cesare Colombo, fotografo e testimone devoto e puntuale di un’altra Milano possibile. Sono immagini precocemente a colori, scattate nel 1956, dove il colore è usato non come espediente spettacolare ma come strumento per calarsi … Continua L'articolo Creatività come morale, una Milano in stile Cesare Colombo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

nzingaretti : Civita di Bagnoregio è un luogo unico al mondo che abbiamo candidato come patrimonio mondiale Unesco. Oggi in que… - DonatellaN2 : Come fanno gli #anziani delle case di riposo a sentire le parole dei propri #cari #familiari #amici quando sono sep… - FedeDiLo98 : @MattBest__ Che poi oggi io certi insegnamwnti li trovo opinabili, perché è come se imponssero un certo stile di vi… - albastraniera : @MDragonil Concordo. È quello che contesto a questa odierna società malata, che insegue falsi idoli, che ha come ob… - Helen_Clarvoe : RT @pinkspacedude: È tutto sbagliato. Tutto. Divinizzare un artista, credere che le medicine ne annebbino la creatività e che la creatività… -

Ultime Notizie dalla rete : Creatività come Milano Digital Fashion Week, il via con il sindaco Sala: «La moda è fondamentale» Corriere della Sera