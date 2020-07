**Coronavirus: Fontana, 'in miei patrimoni nulla di nascosto, nulla su cui basare falsi scoop'** (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - "Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici". Lo afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagine Facebook dopo l'iscrizione nel registro degli indagati per la vicenda dell'affidamento alla società del cognato di una fornitura di camici per 500mila euro. "Sono emotivamente coinvolto dall'abbraccio di solidarietà e di stima che mi avete manifestato per tutto il giorno. Centinaia di telefonate, migliaia di messaggi mi hanno supportato in queste ore in cui anche manifeste ... Leggi su liberoquotidiano

Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - ilpost : Attilio Fontana è indagato per la storia dei camici forniti alla Lombardia dall’azienda di suo cognato - ilpost : Il presidente della Regione è accusato di “frode in pubbliche forniture” per la storia dei camici forniti alla Lomb… - Simo07827689 : RT @fasulo_antonio: #Salvini : 'Siamo stufi di indagini ad orologeria'. Quel povero disgraziato di #Fontana non può rubare in santa pace,… - lastolfino : RT @segnanti: Lombardia, oggi Indagato per 'frode in pubbliche forniture', Attilio Fontana nega di aver avuto atteggiamenti contro la leg… -

Ultime Notizie dalla rete : **Coronavirus Fontana Coronavirus, Fontana: "Proroga stato emergenza al 31 ottobre non giustificata" IL GIORNO Il dg scagiona Fontana. Ma i pm lo indagano per la donazione camici

Milano. E Fontana? E Fontana? All'indagato, i pm chiedono ripetutamente conto del ruolo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La risposta che ottengono è tranquillizzante (o deluden ...

Coronavirus: Grimoldi (Lega), 'giustizia a orologeria su Regione Lombardia'

Milano, 25 lug. (Adnkronos) - "Che si indaghi sulla Regione Lombardia e sul governatore Attilio Fontana in una questione dove non ci sono stati movimenti di soldi, trattandosi soltanto di una donazion ...

Milano. E Fontana? E Fontana? All'indagato, i pm chiedono ripetutamente conto del ruolo del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La risposta che ottengono è tranquillizzante (o deluden ...Milano, 25 lug. (Adnkronos) - "Che si indaghi sulla Regione Lombardia e sul governatore Attilio Fontana in una questione dove non ci sono stati movimenti di soldi, trattandosi soltanto di una donazion ...