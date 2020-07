Coronavirus, Attilio Fontana indagato nell’inchiesta sulla fornitura di camici in Lombardia (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato nell’inchiesta aperta dalla procura di Milano sulla fornitura di 75mila camici del valore di mezzo milione di euro affidata da Aria, la centrale acquisti della Regione, alla Dama, la società del cognato di Fontana, Andrea Dini. Fin dalle prime fasi delle indagini gli inquirenti hanno cercato di chiarire se il governatore lombardo avesse avuto o meno un ruolo attivo nel trasformare la fornitura da vendita in donazione alla luce del conflitto di interessi. Vengono escluse invece, per il momento, eventuali responsabilità della moglie di Fontana, Roberta Dini, che possiede il 10% delle quote di Dama. LEGGI ANCHE –> Per la ... Leggi su giornalettismo

BluDiChina : #Covid_19 #coronavirus #COVID__19 Corriere: Con parte dei soldi di un proprio conto in Svizzera, sul quale nel 201… - Paolo65497103 : RT @Libero_official: #Coronavirus, #Fontana indagato per la vicenda della fornitura dei camici a regione #Lombardia - giorgio_bianca : RT @Libero_official: #Coronavirus, #Fontana indagato per la vicenda della fornitura dei camici a regione #Lombardia - Libero_official : #Coronavirus, #Fontana indagato per la vicenda della fornitura dei camici a regione #Lombardia… - BluDiChina : BENE Camici in Lombardia, indagato il governatore Attilio #Fontana. #COVID19 #COVID?19 #coronavirus -