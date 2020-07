Caso Piacenza, primi interrogatori: e adesso i carabinieri-pusher piangono (Di sabato 25 luglio 2020) Davanti al magistrato respingono le accuse: “Estranei a tutte quelle violenze”. Ma nuovi episodi sono stati raccontati dagli spacciatori complici dei militari Leggi su lastampa

mattiafeltri : Stato e violenza. Il caso Piacenza, il test di Stanford e il potere che (si) corrompe (di A. Bruscino) - La7tv : #inonda Caso Piacenza, Ilaria #Cucchi: 'La necessità di nascondere il pasticcio è costata alla mia famiglia più di… - TizianaFerrario : dopo il caso Cucchi questo nuovo orrore di Piacenza segna gravemente la Vs immagine.L'Arma ha bisogno di non proteg… - GerolamoAPiana : @UltimoUMC Il caso di Piacenza è un effetto del giustizialismo e del proibizionismo populista, abbinati al carrieri… - krudesky : RT @Ribelllion: A #inonda parlano del caso #Piacenza e del letame che ne sta venendo fuori sulla catena di comando...Forse questo caso camb… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Piacenza

Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver effettuato l’iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema durante la tua iscrizione. Riprova più tard ...Di chi (o di che cosa) dobbiamo ancora avere fiducia? La domanda non è così peregrina in un Paese che ha visto crollare buona parte delle sue certezze in poco più di un quarto di secolo. Il sondaggio, ...