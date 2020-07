Calcio: Mbappè rassicura tifosi, "risveglio da vincitore" (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - "risveglio da vincitore, nessuna sensazione migliore possibile. Grazie a tutti per i vostri messaggi, mi toccano molto. Baci a tutti e buon fine settimana". Con un post su ... Leggi su corrieredellosport

"Risveglio da vincitore, nessuna sensazione migliore possibile. Grazie a tutti per i vostri messaggi, mi toccano molto. Baci a tutti e buon fine settimana". Con un post su Instagram l'attaccante del P ..."Ho sentito un po' crack. Non penso sia rotta". Prima le lacrime all'uscita dal campo alla mezz'ora della finale di Coppa di Francia tra il Psg e il St.Etienne per l'entrata killer di Perrin sulla sua ...