Calcio: Ibra, io finito? Mi sto solo scaldando (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 25 LUG - "Pensate che io sia finito? Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando". È il videomessaggio postato stamattina sui social dall'attaccante del Milan che in maniera ... Leggi su corrieredellosport

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Stefano Pioli, fresco di rinnovo, lo vorrebbe ancora nel suo Milan ma la situazione resta ancora in bilico, dato che lo svedese ha un contratto che andrà in ...(ANSA) - MILANO, 25 LUG - "Pensate che io sia finito? Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando". È il videomessaggio postato stamattina sui social dall'attaccante del Milan che in maniera ne ...