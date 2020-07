Addio a Peter Green, fondatore dei Fleetwood Mac e mito del rock (Di sabato 25 luglio 2020) Il celebre chitarrista Peter Green, una delle figure più leggendarie della storia del rock, si è spento nel sonno a soli 73 anni. Lui che aveva dedicato anima e corpo alla musica se ne è andato in silenzio, nel sonno, a soli 73 anni. Peter Green, uno dei chitarristi più influenti e amati del rock … Leggi su viagginews

