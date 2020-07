Uccise l’uomo che tentò di violentarla: assolta per legittima difesa (Di venerdì 24 luglio 2020) Uccise l’uomo che tentò di violentarla: niente galera per lei. Sentenza storica in Italia per una donna accusata di omicidio e finora agli arresti domiciliari. legittima difesa. E’ stata considerata tale l’azione di Aurela Perhati che un anno fa travolse con l’auto l’uomo che tentò di violentarla. Accusata di omicidio per l’assassinio di Massimo Garritta, … L'articolo Uccise l’uomo che tentò di violentarla: assolta per legittima difesa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

