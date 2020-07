Traffico Roma del 24-07-2020 ore 12:30 (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane ancora disagi a causa di lavori tra via di Torpignattara e via di Porta Furba lavori in corso sul viale delle Milizie tram della linea 19 al loro posto bus navetta tra Valle Giulia e Risorgimento mentre le linee bus della zona di Prati sono deviate su altri percorsi domani sera dalle 20:30 circa deviazioni per le linee bus che transitano per il Circo Massimo serata di sabato con il Teatro dell’Opera possibili chiusure di via dei Cerchi e delle strade circostanti dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it In ... Leggi su romadailynews

muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Bologna: code a tratti per traffico intenso tra #Firenze ed il bivio A1/Var Baccheraia usci… - PLRomaCapitale : #traffico #Roma: Galleria Nuova Circonvallazione Interna, traffico rallentato causa #incidente in direzione San Giovanni. - muoversintoscan : ? In #A1, in direzione Bologna: code a tratti per traffico intenso tra #Calenzano-#SestoFiorentino ed il bivio A… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 24-07-2020 ore 08:00 RomaDailyNews SCATTA DA STASERA NEL CENTRO STORICO DI SCIACCA L’AREA PEDONALE URBANA. DALLE 20 ALL’1 NIENTE AUTO IN CIRCOLAZIONE

Da stasera chiuse al traffico veicolare Corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra la piazza Saverio Friscia e l’incrocio con Vicolo Cappellino) e la Via Roma. Si estende così l’area pedonalizza ...

Sicurezza: Cooperazione internazionale di polizia, 14 latitanti assicurati alla giustizia in tre giorni

Roma, 24 lug 12:21 - (Agenzia Nova) - Otto pericolosi latitanti rintracciati in Spagna sono stati estradati ieri in Italia con un volo partito dall’aeroporto di Barcellona e diretto a Roma-Fiumicino.

Da stasera chiuse al traffico veicolare Corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra la piazza Saverio Friscia e l’incrocio con Vicolo Cappellino) e la Via Roma. Si estende così l’area pedonalizza ...Roma, 24 lug 12:21 - (Agenzia Nova) - Otto pericolosi latitanti rintracciati in Spagna sono stati estradati ieri in Italia con un volo partito dall’aeroporto di Barcellona e diretto a Roma-Fiumicino.