Terrore al supermercato, rapinatore apre il fuoco: ferita una bimba e una guardia giurata (Di venerdì 24 luglio 2020) Attimi di puro Terrore nell'Eurospin di Cormano durante una rapina: il malvivente ha sparato e due persone sono rimaste ferite Ha aperto il fuoco in un supermercato ed un proiettile ha colpito una bambina ed una guardia giurata. Attimi di paura nel pomeriggio di oggi all'Eurospin di Cormano, nel quale un rapinatore hanno fatto irruzione …

