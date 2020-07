Strage di Bologna, come diceva Roversi: 'Io non mi rassegno, non mi voglio rassegnare' (Di venerdì 24 luglio 2020) di Cinzia Zini Da 40 anni Bologna ha una ferita aperta. Sabato 2 agosto 1980 alle 10,25 una bomba esplose nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria. Una miscela micidiale di ... Leggi su globalist

reportrai3 : Secondo la Procura Generale di #Bologna Licio Gelli avrebbe pagato $ 1.000.000 ai Nar poco prima della strage alla… - espressonline : L'inchiesta esclusiva sulla strage di Bologna con i nuovi documenti che chiamano in causa Licio Gelli. Al centro le… - repubblica : 'Gelli consegnò ai Nar l'anticipo di denaro per l'esecuzione della strage di Bologna' - ANPIRomaPosti : Un milione di dollari in contanti. Per la Procura generale di #Bologna sarebbero la quota consegnata a mano da… - Tarzanetto79 : RT @reportrai3: Secondo la Procura Generale di #Bologna Licio Gelli avrebbe pagato $ 1.000.000 ai Nar poco prima della strage alla stazione… -