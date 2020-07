Stefano Pioli, la rivincita del "traghettatore" (Di venerdì 24 luglio 2020) Chissà se Stefano Pioli ha mai visto il film “Ogni maledetta domenica”. Probabilmente sì, soprattutto il finale, quando un visionario Al Pacino-coach D’Amato striglia a dovere i suoi fino ad allora rassegnati e perdenti giocatori, con un discorso entrato da vent’anni di prepotenza nell’armamentario dei motivatori aziendali.La storia del “suo” Milan post lockdown assomiglia molto al riscatto sul campo di quella squadra di football americano che, sul campo, centimetro dopo centimetro si riconquista una fiducia e una dignità che in molti credevano perse. A tal punto da indurre la proprietà statunitense e il potente amministratore delegato sudafricano Gazidis ad ufficializzare anzitempo l’arrivo in panchina e alla direzione tecnica del 62enne tedesco Rangnick, già guru del ... Leggi su huffingtonpost

acmilan : ??? 'Stefano is the right man for the job' ??? Coach Pioli's contract extension and much more in this interview with… - acmilan : ??? 'We made an excellent choice” ??? 'La conferma di Pioli è una scelta eccellente' Our executive chairman's though… - acmilan : Official Statement: Stefano Pioli ?? - carmi_ne : RT @pausascenica: @carmi_ne @AlexKensei77 @vanandrix79 Ottobre 2020 - 'AC Milan comunica di aver sollevato Stefano Pioli dall'incarico di a… - pausascenica : @carmi_ne @AlexKensei77 @vanandrix79 Ottobre 2020 - 'AC Milan comunica di aver sollevato Stefano Pioli dall'incaric… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Pioli Stefano Pioli, la rivincita del "traghettatore" L'HuffPost Stefano Pioli, la rivincita del "traghettatore"

Chissà se Stefano Pioli ha mai visto il film “Ogni maledetta domenica”. Probabilmente sì, soprattutto il finale, quando un visionario Al Pacino-coach D’Amato striglia a dovere i suoi fino ad allora ra ...

Milan-Atalanta probabili formazioni: per Pioli tanti assenti, Gasperini punta su Zapata

Milan-Atalanta, appuntamento venerdì sera alle 21-45 a San Siro. Si apre così la 36a giornata di campionato di Serie A che vede di fronte due tra le migliori squadre della ripartenza post coronavirus.

Chissà se Stefano Pioli ha mai visto il film “Ogni maledetta domenica”. Probabilmente sì, soprattutto il finale, quando un visionario Al Pacino-coach D’Amato striglia a dovere i suoi fino ad allora ra ...Milan-Atalanta, appuntamento venerdì sera alle 21-45 a San Siro. Si apre così la 36a giornata di campionato di Serie A che vede di fronte due tra le migliori squadre della ripartenza post coronavirus.