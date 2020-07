Serie A: Massa arbitra Genoa-Inter (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 24 LUG - Davide Massa di Imperia è l'arbitro designato per Genoa-Inter, gara della 36/a giornata della Serie A in programma domani alle 19.30. Assistenti Preti-Manganelli, quarto ... Leggi su corrieredellosport

zazoomblog : Serie A: Massa arbitra Genoa-Inter - #Serie #Massa #arbitra #Genoa-Inter - bianca_caimi : RT @fcin1908it: Serie A, ecco gli arbitri di domani: Genoa-Inter a Massa, Irrati al VAR - fcin1908it : Serie A, ecco gli arbitri di domani: Genoa-Inter a Massa, Irrati al VAR - sportli26181512 : Arbitri di A, Napoli-Sassuolo ad Aureliano. Massa per Genoa-Inter: Brescia-Parma sarà compito di Maggioni… - sportli26181512 : Arbitri Serie A: Massa per Genoa-Inter, Nasca al Var per il Napoli. Le designazioni delle gare di sabato: L'aia ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Massa Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Massa per Genoa-Inter alfredopedulla.com Serie A: Massa arbitra Genoa-Inter

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Davide Massa di Imperia è l'arbitro designato per Genoa-Inter, gara della 36/a giornata della Serie A in programma domani alle 19.30. Assistenti Preti-Manganelli, quarto uffici ...

Arbitri di A, Genoa-Inter a Massa. Napoli-Sassuolo, c'è Aureliano

TORINO - L'Aia ha comunicato i nominativi degli arbitri che dirigeranno tre gare valide per la 17ª giornata di ritorno di Serie A in programma sabato 25 luglio.

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Davide Massa di Imperia è l'arbitro designato per Genoa-Inter, gara della 36/a giornata della Serie A in programma domani alle 19.30. Assistenti Preti-Manganelli, quarto uffici ...TORINO - L'Aia ha comunicato i nominativi degli arbitri che dirigeranno tre gare valide per la 17ª giornata di ritorno di Serie A in programma sabato 25 luglio.