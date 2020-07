Roma, Pallotta in uscita ma "ligio" al dovere: fornite le garanzie per l'iscrizione (Di venerdì 24 luglio 2020) Si erano sparse voci che avrebbero visto addirittura delle difficoltà per la Roma in vista dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie A. Ma a smentire questo fantasioso scenario ci ha pensato direttamente James Pallotta. Come riporta La Gazzetta della Sport, infatti, l'attuale presidente del club giallorosso ha assicurato che fornirà alla Covisoc entro il 12 agosto tutte le garanzie necessarie per iscrivere la Roma al campionato edizione 2020-2021. Certo, i conti della società non versano... Leggi su 90min

