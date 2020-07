Roma. Linee Guida per sostegno a neo maggiorenni privi di supporto familiare (Di venerdì 24 luglio 2020) La Giunta Capitolina ha approvato le Linee Guida per realizzare progetti mirati ad accompagnare i giovani prossimi alla maggiore età o neo maggiorenni in carico ai servizi sociali verso l’autonomia. Il servizio è rivolto a ragazze e ragazzi che fino al compimento della maggiore età sono accolti nelle comunità residenziali e nei centri di semiautonomia di Roma Capitale. I progetti definiti in base alle Linee Guida puntano infatti a offrire ai giovani tra i 18 e i 21 anni in uscita da queste strutture un sostegno mirato verso l’autonomia alloggiativa, lavorativa e relazionale, supportandoli verso lo sviluppo di competenze attraverso progetti personalizzati, nel rispetto dell’individualità di ciascun ... Leggi su laprimapagina

InfoAtac : #info #atac ??? lavori sede tranviaria di Viale delle Milizie ??Fino al 7 agosto ?? linea tram 19 sostituita da bus… - InfoAtac : #info #atac #CircoMassimo #Teatrodellopera ??#25Luglio ?? 20.30 ?? #TeatrodellOpera va in scena le Quattro Stagion… - misiagentiles : RT @rep_roma: I trasporti a Roma, dal tram 19 al bus O20: l'odissea dei passeggeri ecco le linee peggiori [di LORENZO D'ALBERGO] [aggiornam… - misiagentiles : RT @rep_roma: I trasporti a Roma, dal tram 19 al bus O20: l'odissea dei passeggeri ecco le linee peggiori [di LORENZO D'ALBERGO] [aggiornam… - iltrenoromalido : I guai del trasporto pubblico romano (e la #RomaLido...) -