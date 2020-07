Rapina in un supermercato di Cormano (Milano): ferita una bambina di 5 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Una bambina di cinque anni e una Guardia Giurata sono rimasti feriti al termine di una sparatoria durante una Rapina al supermercato Eurospin di via Zara a Cormano, nella zona nord di Milano. A esplodere i colpi di arma da fuoco sarebbe stato un Rapinatore che, in solitaria, ha puntato la pistola contro la cassiera per farsi consegnare i soldi. Poi il conflitto a fuoco che ha portato al ferimento della guardia giurata e della piccola che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata solamente colpita di striscio al polpaccio dalle schegge di un proiettile. LEGGI ANCHE > Caso Serena Mollicone, processo per tre carabinieri e figlio e moglie di uno di loro Il tutto è avvenuto intorno alle 17.30 all’interno del supermercato Eurospin di ... Leggi su giornalettismo

