Probabili formazioni Cagliari-Udinese: ancora fuori Naingoolan (Di venerdì 24 luglio 2020) Probabili formazioni di Cagliari-Udinese, i friulani forti della vittoria contro la Juventus proveranno a superare anche i sardi già salvi COME ARRIVA IL Cagliari- La sconfitta di Roma contro la Lazio potrebbe essere figlia anche dell’assenza di Naingoolan, il quale mancherà anche ad Udine. Sardi comunque tranquilli in classifica COME ARRIVA L’Udinese- Probabili formazioni di Cagliari-Udinese, i friulani forti della vittoria contro la Juventus proveranno a superare anche i sardi già salvi. Vittoria fondementale senza alternativa. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Ionita, Rog, Mattiello; ... Leggi su calcionews24

GioacchinoRDiMa : Venezia - #Juve #Stabia: #Curiosità e probabili #formazioni. Lo ''Squalo'' punta la #laguna, i #gialloblù varano l'… - TuttoPisa : Ecco il quadro completo sulla sfida di questa sera che mette di fronte le due formazioni più in salute dopo il lock… - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #WestHam-#AstonVilla - SalernoSport24 : ?? Salernitana-Empoli, le probabili formazioni: sarà ancora 4-3-2-1 - - infoitsport : Milan-Atalanta, probabili formazioni: Pioli non costretto a stravolgere tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A della 36^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Probabili formazioni Bologna Lecce: giallorossi a caccia della salvezza

Il Lecce ha solo un obiettivo, portare a casa la salvezza. I giallorossi di mister Liverani sfidano il Bologna in questa 36a giornata di campionato: servirà un successo per poter mantenere aperta la p ...

Everton-Bournemouth, le probabili formazioni: Howe ad un passo dalla retrocessione

L’Everton non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Il Bournemouth si gioca le ultime chance di permanenza nella massima serie. Sono questi i temi principali del match che si giocherà al Goodiso ...

Il Lecce ha solo un obiettivo, portare a casa la salvezza. I giallorossi di mister Liverani sfidano il Bologna in questa 36a giornata di campionato: servirà un successo per poter mantenere aperta la p ...L’Everton non ha più nulla da chiedere a questa stagione. Il Bournemouth si gioca le ultime chance di permanenza nella massima serie. Sono questi i temi principali del match che si giocherà al Goodiso ...