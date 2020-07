Per vincere lo scudetto, il Napoli di Sarri avrebbe dovuto affrontare la Juventus di Sarri (Di sabato 25 luglio 2020) FALLI DA DIETRO – COMMENTO ALLA 35° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019- 20 Si saranno stufati anche loro di vincere. E sprecano il Primo match ball. Insomma continuano a perdere punti. Dimostrando sempre di più quanto sia scarsa la concorrenza. C’entra anche la sfiga, certo che c’entra. Se quella dannata mano, Muriel se la mozzava, avrebbe regalato secchiate di adrenalina sotto il bel sole di luglio. Al Dacia Matthijs de Ligt alla fine del primo tempo, prende ago e filo per cucire il nono triangolino tricolore sulla maglia. Proprio lui. Il più contestato nella prima parte della stagione. Per quel brutto vizio di non sapere dove mettere le braccia un po’ troppo. Vizio che non dimentica manco a Udine, tra l’altro. C’era un rigorino contro di lui su tiro di Nestorovski. Poi nella ripresa il crollo. Prima ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Per vincere Sistemi per vincere le scommesse sportive gonews Gasperini: «Spero che Mbappé non sia grave»

«È un risultato che ci sta, potevamo anche vincere, abbiamo perso l'opportunità ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non è facile vincere queste partite equilibrate, dopo dieci giornate così intense ...

MILAN - Pioli: "Abbiamo provato a vincerla fino alla fine e questa è la cosa più importante, spero che Ibrahimovic rimanga"

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita con l'Atalanta. Ecco quanto ha affermato: "Mi aspettavo una partita di questo livello, perché stiamo bene. Abb ...

