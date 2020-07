Pastena, colpi d’arma da fuoco: trentenne ferito a una gamba (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Pastena (Sa) – Sono i carabinieri di Salerno ad indagare su un mini agguato avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Michelangelo Iuliano a Pastena nel pressi del centro scommesse Eurobet. Un ragazzo di trent’anni è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco alla gamba destra. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri giunti sul posto stanno cercando di raccogliere testimonianze, ma al momento nessuno sembra essere in grado di dare dettagli su quanto accaduto. L'articolo Pastena, colpi d’arma da fuoco: trentenne ferito a una gamba proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

