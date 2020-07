MotoGP, libere GP Andalusia 2020, Quartararo: “Sono molto contento, ottimo passo” (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sono molto più contento rispetto alla settimana scorsa, il passo è stato veramente buono. Abbiamo provato alcune cose, se compariamo il venerdì della scorsa settimana e questo, oggi è molto meglio“. Lo ha detto Fabio Quartararo, al termine del venerdì di prove libere del Gran Premio di Andalusia 2020 di MotoGP, sul circuito di Jerez: “Le sensazioni sono un pelino peggio – aggiunge il pilota francese della Yamaha Petronas ai microfoni di Sky Sport – ma sono comunque contento per il passo“. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : ?? #FP2 inedite, comanda Nakagami ?? Primi 10 in 7 decimi, Morbidelli 4°, primo degli italiani 1????? @takanakagami30 1… - SkySportMotoGP : BUONGIORNO BUONGIORNO? ? La sveglia migliore che ci sia con il rombo della Ducati @pramacracing, dal nostro… - sportli26181512 : Moto2, GP Jerez (Andalusia). Libere 2 a Marini, Bezzecchi 1° nella combinata: Lo Sky Racing Team VR47 domina il ven… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Libere 2 a Marini, Bezzecchi 1° nella combinata #SkyMotori #Moto2 #SkyMotoGP #SpanishGP #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP libere

Conclusa la seconda sessione di prove libere del GP d’Andalusia sul circuito di Jerez, secondo appuntamento del Mondiale 2020 della MotoGP. Non c’è Marc Marquez, miglior tempo della sessione per Nakag ...Il pilota della Ducati ha faticato in entrambe le sessioni e soprattutto nelle FP2 ha lamentato una scarsa aderenza sul passo gara dovuta sia alle nuove gomme che alle temperature elevate dell'asfalto ...