Monza, Brocchi: «Allenerei volentieri Ibrahimovic» (Di venerdì 24 luglio 2020) Christian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato della promozione in Serie B e di Zlatan Ibrahimovic Christian Brocchi, allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della promozione in Serie B della squadra lombarda e del sogno di allenare Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic E MERCATO – «Galliani cercherà di fare qualcosa di importante, portando dentro calciatori che alzino ancora di più il livello. La squadra ha comunque un grande potenziale, non vogliamo snaturarci. Ibrahomovic? La società lo ama, io non posso dire di amarlo che sennò si fraintende, ma lo Allenerei volentieri: però il dottor Galliani ha ripetuto più volte che siamo lontani da lui. Io se fossi ... Leggi su calcionews24

